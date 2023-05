In perioada 9-11 iunie 2023, in Muntii Dobrogei, va avea loc o noua editie a evenimentului Macin Mountain Fun. Acesta se va desfasura in zona localitatii Greci, din judetul Tulcea, pentru clasicele concursuri de ciclism (MTB si E-BIKE) si de alergare. In plus, vor fi spectacole si multe alte surprize. Ca de obicei, ziua de sambata (10 iunie 2023) va fi dedicata concursurilor de MTB si de alergare, iar ... citeste toata stirea