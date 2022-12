Un meci aprig! United a fost tinuta in sah pentru a doua oara de FK Odorheiu Secuiesc

Liga 1 la futsal a programat partidele celei de-a 11-a etape. Derbiul rundei s-a disputat luni seara in sala Polivalenta Dunarea intre United Galati si FK Odorheiu Secuiesc. Asa cum se anticipa a fost un meci aprig disputat, tacticizat, cu ocazii de gol la cele doua porti si spectaculos chiar daca golurile au lipsit. Reveniti la Galati dupa ce au reprezentat cu cinste Romania in UEFA Futsal Champions League, ajungand pana in Elite Round, tigrii lui Florin Ignat au avut o posesie superioara, dar ... citeste toata stirea