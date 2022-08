Un nou episod din A"Misiune imposibila" pentru Universitatea Galati

Liga 1 la fotbal feminin debuteaza in weekend. Prima etapa se va incheia duminica, 28 august, cu partida dintre FC Universitatea Galati si Fotbal Feminin Baia Mare, care se va disputa pe stadionul Siderurgistul, incepand cu ora 11.00. In ciuda problemelor financiare care sunt deja o obisnuinta, A"panterele negre" galatene nu dezarmeaza si duc traditia fotbalului feminin din orasul de la Dunare mai departe.A"Curand vom debuta in al 8-lea sezon consecutiv de la infiintare, ceea ce inseamna ca ... citeste toata stirea