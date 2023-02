Un nou inceput! ACSH Tecuci, un proiect interesant pentru handbalul juvenil

O veste care ne-a bucurat este aparitia pe harta handbalistica din Romania a unui nou club, Asociatia Club Sportiv Handbal Tecuci, presedinte Ramona Carmen Ungureanu, un proiect interesant initiat de un grup inimos de parinti care iubesc sportul si in special pe cel cu mingea mica pe semicerc. "Suntem un club nou infiintat in august 2022, avem 70 de copii in club, nascuti intre 2010-2015. Am reusit in 6 luni sa facem o echipa de junioare 4 cu fete adunate din judet: Ivesti, Bucesti, Liesti, ... citeste toata stirea