Un singur punct pentru CSM Galati in dubla cu Steaua

Patinoarul Dunarea din orasul nostru a gazduit in weekend dubla dintre CSM Galati si Steaua Bucuresti. Prima partida care s-a disputat sambata seara a fost un thriller in trei acte. Echipa galateana condusa de Vladimir Klinga a condus de mai multe ori pe tabela de marcaj: 1-0, 3-1, 4-2 si 5-4, ultima oara in min.49. Finalul a fost incandescent si a avut un deznodamant neasteptat. Steaua a revenit spectaculos si a trecut pentru prima oara in avantaj cu 46 de secunde inainte de incheierea ... citeste toata stirea