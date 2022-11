Unirea Branistea a urcat pe loc de play-off, Sporting Liesti isi consolideaza locul 6

Liga a 3-a la fotbal a programat sambata partidele celei de-a 14-a etape. Cele doua echipe galatene au evoluat in deplasare, dar asta nu le-a impiedicat sa obtina victorii importante. Nou promovata Unirea Branistea continua sa fie revelatia din seria a 2-a. Formatia pregatita de Ionut Niculcea a bifat inca o victorie, 1-0 in deplasare cu Dinamo Bacau, unicul gol fiind reusit de Raducan in prima repriza. Unirea a folosit formula: Ursu - Mihai, Gita, Manea, Hilohi - Napirlica, Murgoci - M.Cires ... citeste toata stirea