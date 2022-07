Unirea Branistea continua seria victoriilor in Cupa Romaniei

Miercuri au fost programate meciurile primei etape din grupele regionale ale Cupei Romaniei la fotbal. Stadionul comunal din Schela a gazduit partida Unirea Branistea - Vointa Lanuri -Buzau din grupa B, Regiunea 7 Sud Est. Reprezentanta Galatiului, in ciuda programului infernal din ultima jumatate de an, s-a mobilizat si a obtinut o victorie meritata."O victorie meritata. Oaspetii au deschis scorul din 11 metri la singura lor actiune din prima repriza, dar am revenit si nu am avut emotii. ... citeste toata stirea