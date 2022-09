Unirea Branistea, la prima victorie din Liga a 3-a, Sporting Liesti a pierdut nemeritat

Sambata s-au disputat partidele din cea de-a doua etapa a Ligii a 3-a la fotbal. Cele doua echipe galatene au obtinut rezultate diametral opuse. Sporting a jucat pe Liesti Arena cu CSM Rm. Sarat. Chiar daca au dominat clar si au irosit foarte multe ocazii imense printre care numai putin de 4 in situatii de 1-1, liestenii au trebuit sa se recunoasca invinsi la limita. Unicul gol a fost reusit de oaspeti in min.82 in superioritate numerica dupa ce Stan a fost eliminat pentru cumul de cartonase ... citeste toata stirea