Unirea Branistea si-a aflat traseul din Cupa

La sediul Federatiei Romane de Fotbal a avut loc la inceputul acestei saptamani tragerea la sorti pentru faza regionala a Cupei Romaniei. Unirea Branistea a fost repartizata in Regiunea 7 Sud Est, grupa B, unde va juca dupa urmatorul program: pe 6 iulie cu Pescarusul Sarichioi - Tulcea, stadionul comunal Schela si pe 9 iulie cu Vointa Lanurile - Buzau, in deplasare. Grupa A are urmatoarea componenta: Axiopolis Cernavoda, formatie antrenata de Petre Grigoras - Constanta, Victoria Traian - Braila ... citeste toata stirea