Unirea Branistea si Sporting Liesti aduna puncte importante in clasament

Liga a 3-a la fotbal a programat in weekend partidele celei de-a 8-a etape. A fost o runda foarte buna pentre cele doua echipe galatene din seria a 2-a care au obtinut maxim de puncte.Unirea Branistea a jucat sambata pe Liesti Arena cu CSM Rm. Sarat, formatie neinvinsa. Echipa antrenata de Ionut Niculcea a abordat meciul foarte bine din punct de vedere tactic si a reusit sa produca inca o surpriza. Unicul gol a fost izbutit de Spinache in min.85 dupa ce in prealabil branistenii au irosit ... citeste toata stirea