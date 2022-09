United a castigat "acasa" la Braila pentru primul loc

Campioana Romaniei en-titre, United Galati a jucat sambata dupa-amiaza in premiera in sala Polivalenta Danubius din Braila cu CFF Clujana Cluj Napoca, intr-o partida din cea de-a treia etapa a Ligii 1 la futsal.Tigrii lui Florin Ignat s-au acomodat din mers cu suprafata de joc, si-au onorat cartea de vizita, au obtinut victoria cu un scor record in actuala editie de campionat. Rezultat final: United - Clujana 9-0 (5-0). Au marcat: Araujo 2 goluri, Dudau, Craciun, Burdujel 2 g, O.Cires, Pele si ... citeste toata stirea