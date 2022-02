United a castigat prima batalie pentru locul doi

Liga 1 la futsal a programat la mijlocul acestei saptamani partidele din cea de-a patra etapa a turului suplimentar. United Galati a primit vizita in sala Polivalenta Dunarea celor de la FK Odorheiu Secuiesc, formatie ce in runda precedenta a surclasat liderul Autobergamo Deva, scor 6-2.Partida a fost interesanta in primele 20 de minute. Galatenii si-au creat primele ocazii prin Crisan si Cires, oaspetii au deschis scorul prin Galfi, dar Araujo a replicat prompt pentru 1-1, rezultat consemnat ... citeste toata stirea