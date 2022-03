United a castigat spectaculos

Vicecampioana Romaniei, United Galati a jucat sambata din nou cu Sportul Ciorasti, de data aceasta in penultima etapa a turului suplimentar din Liga 1 la futsal. Chiar daca au primit o replica puternica, tigrii pregatiti si condusi la lupta de Florin Ignat au muscat letal de cinci ori si au mai bifat o victorie care in proportie de 99,99% le asigura calificarea in semifinale de pe locul 2.Prima repriza a fost echilibrata, Araujo a spart gheata pe tabela de marcaj in min.17 dupa ce a ... citeste toata stirea