United a obtinut o victorie spectaculoasa inaintea debutului in UEFA Futsal Champions League

Sala Polivalenta Dunarea a gazduit sambata seara partida United Galati - Luceafarul Buzau din cea de-a cincea etapa a Ligii 1 la futsal. Cei prezenti in tribuna nu au regretat deloc alegerea facuta pentru ca au putut asista la un meci spectaculos, cu 12 goluri, 5 bare si alte ocazii la cele doua porti. Cu gandul la jocurile din grupa Main Round din Liga Campionilor programate la Galati in perioada 26-29 octombrie, tigrii lui Florin Ignat si-au facut temele, au exersat anumite scheme in fata ... citeste toata stirea