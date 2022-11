United a pierdut cu croatii in Elite Round

Campioana Romaniei a jucat joi seara cu gazdele de la MNK Futsal Pula in cea de-a doua etapa din grupa D faza Elite Round UEFA Futsal Champions League. Croatii au inceput in forta, au marcat de doua ori in primele cinci minute prin Moravac si Grbic si si-au facut viata mai usoara. Tigrii lui Florin Ignat au reactionat si au jucat din min.11 cu fly goalkeeper, au preluat posesia si au irosit ocazii bune prin Araujo, bara, Cires 2, Craciun 2 si Crisan. Jucatorul cu numarul 11 de la United a redus ... citeste toata stirea