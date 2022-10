United a ratat momentul psihologic si a fost "inghitita" de Uragan

Cel mai important eveniment sportiv din ultimele decenii organizat la Galati, grupa 4 Main Round UEFA Futsal Champions League a debutat miercuri la sala Polivalenta Dunarea. Balul a fost deschis de partida Benfica Lisabona, formatie abonata an de an la Final Four, cu multe trofee in palmares - Haladas, campioana Ungariei. Campioana Portugaliei si-a respectat statutul de favorita si a castigat, dar replica formatiei maghiare a fost consistenta. Rezultat final: Benfica - Haladas 3-1 (2-1). Au ... citeste toata stirea