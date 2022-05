United debuteaza in finala la Deva cu gandul la primul event din istoria clubului

Finala sezonului 2021-2022 din Liga 1 la futsal va aduce fata in fata pe Autobergamo Deva si United Galati. Cele doua echipe galatene s-au mai intalnit deja de patru ori pana acum: de doua ori in sezonul regulat: 2-2 la Deva, 3-2 la Galati pentru United, 5-3 pentru Autobergamo in etapa a II-a a turului suplimentar la Deva, iar cel de-al patrulea duel direct a fost consemnat in finala Cupei Romaniei ce s-a disputat in sala Polivalenta Dunarea in care tigrii lui Florin Ignat s-au impus dupa o ... citeste toata stirea