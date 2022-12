United Galati a incheiat in forta cel mai bun an din istorie

United Galati a incheiat en-fanfare cel mai bun an din istoria clubului, in care a cucerit toate trofeele pe plan national: Liga 1, Cupa si Supercupa Romaniei si a ajuns in Elite Round-ul UEFA Futsal Champions League. "Tigrii" lui Florin Ignat au jucat luni seara ultimul meci din acest an in deplasare la Buzau. Campionii Romaniei en-titre si-au respectat blazonul, au ramas concentrati din primul si pana in ultimul minut, au marcat o duzina de goluri si au mai bifat o victorie concludenta. ... citeste toata stirea