United Galati se va duela cu Barca, Anderlecht si Pula in Elite Round-ul UEFA Futsal Champions League

La Nyon a avut loc joi seara tragerea la sorti pentru Elite Round-ul UEFA Futsal Champions League. Campioana Romaniei, United Galati a fost repartizata in grupa D alaturi de: Barca, detinatoarea trofeului, Anderlecht Bruxeles - Belgia si Futsal Club Pula - Croatia. Partidele se vor desfasura in perioada 22-27 noiembrie in orasul croat Pula. Celelalte grupe din Elite Round sunt: Sporting Lisabona - Portugalia, Uragan - Ucraina, Loznica Grad - Serbia, Eboli - Italia, grupa A; Mallorca Palma - ... citeste toata stirea