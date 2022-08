United isi incarca bateriile la Gresu

Campionii de la United Galati au inceput luni un cantonament montan in localitatea vranceana Gresu. Lotul tigrilor a fost completat cu Vladut Dudau, 22 ani, vasluian la origine, transferat de la Sportul Ciorasti, convocat in toamna anului trecut la echipa nationala de seniori a Romaniei. De asemenea, antrenorul-jucator Florin Ignat urmeaza sa-l testeze in perioada urmatoare si pe portarul Daniel Ionut Constantinescu, sportiv care este eligibil pentru regula Under 23 din ... citeste toata stirea