United joaca trei meciuri de gala in Elite Round

United Galati va reprezenta Romania in Elite Round-ul UEFA Futsal Champions League, o performanta deosebita. Tigrii lui Florin Ignat au fost repartizati in grupa D si vor juca in perioada 23-26 noiembrie in orasul croat Pula trei meciuri de povestit nepotilor cu: Barca, detinatoarea trofeului, Sporting Anderlecht Bruxelles si gazdele de la MNK Futsal Pula. "Am reusit sa ne calificam pana aici, ceea ce e o performanta in sine. Acum vom incerca sa ne bucuram de futsal, sa fie o experienta placuta, ... citeste toata stirea