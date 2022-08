United se pregateste la munte pentru Supercupa Romaniei

United se pregateste la munte pentru Supercupa RomanieiCea mai buna echipa de futsal din Romania, United Galati, detinatoarea eventului si a Supercupei din sezonul 2021-2022, se pregateste de o saptamana la munte la Gresu, in judetul Vrancea. Noutatile din lot sunt: Dudau, transferat de la Sportul Ciorasti si Constantinescu, aflat in probe de la Ajax Dulcisimo. Primul joc oficial din noul sezon competitional, Supercupa Romaniei cu Autobergamo Deva va avea loc luni, 29 august, in sala ... citeste toata stirea