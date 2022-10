United va juca in fata suporterilor galateni in Main Round-ul UEFA Futsal Champions League

Galatiul va gazdui un eveniment sportiv de top. In perioada 26-29 octombrie, la sala Polivalenta Dunarea din orasul nostru vor avea loc partidele unei grupe din Main Round-ul UEFA Futsal Champions League cu participarea a patru nume grele in frunte cu Benfica Lisabona, echipa abonata an de an la castigarea prestigioasei competitii continentale, cu un palmares impresionant care ne scuteste de multe comentarii, Haladas VSE - campioana Ungariei, Uragan Ivano-Frankivsk, vicecampioana Ucrainei si ... citeste toata stirea