United va juca la Galati cu Benfica Lisabona in Main-Round-ul din UEFA Futsal Champions League

In aceasta dupa-amiaza, joi, 07 iulie 2022, la sediul UEFA din Nyon a avut loc tragerea la sorti din Main Round Parth A UEFA Futsal Champions Legue, sezonul 2022-2023.Campioana Romaniei, UNITED Galati va juca in grupa D cu: BENFICA Lisabona - Portugalia, KHERSON - Ucraina, HALADAS - Ungaria.Partidele sunt programate in perioada 25-30 octombrie 2022, si vor fi gazduite de sala Polivalenta Dunarea din Galati.Primele trei clasate se califica in Elite Round.Celelalte grupe au urmatoarea ... citeste toata stirea