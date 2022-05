"Vikingii" de la CSS Arcada, la masa bogatilor

La Zalau se disputa in perioada 11-15 mai turneul final al Campionatului National de volei pentru sperante masculin. Galatiul va fi reprezentat in premiera de "vikingii" de la CSS Arcada. Cele opt echipe care au fost repartizate in doua grupe dupa cum urmeaza: CTF Mihai I Bucuresti, Academia de Volei Mihai Lazar Zalau, LPS Suceava, CSS Caransebes - grupa I respectiv CSM Bucuresti, CSS Avram Iancu Stei, CSS ARCADA GALATI, CSS Zalau - grupa II."Cum am mai spus ne-am indeplinit obiectivul de anul ... citeste toata stirea