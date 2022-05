"Vikingii" galateni de la CSS Arcada in Top 8 national

Saptamana trecuta la Zalau a avut loc turneul final al Campionatului National de volei, categoria sperante. Prezenti in premiera la masa bogatilor, vikingii de la CSS Arcada au trecut peste emotii, s-au descurcat bine si au ocupat locul 8 in ierarhia finala dupa ce au inregistrat rezultatele: 0-3 cu CSS Avram Iancu Stei, 3-2 cu CSS Zalau, 0-3 cu CSM Bucuresti, in grupa, 1-3 cu LPS Suceava, in grupa locuri 5-8 si 2-3 cu CSS Caransebes, pentru locurile 7-8."Am plecat la turneu cu gandul la o ... citeste toata stirea