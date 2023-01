Vointa Cudalbi a castigat prima zona de la Cupa de Iarna Nicolae Rainea

Asociatia Judeteana de Fotbal Galati, presedinte Liviu Ciubotariu, mentine traditia de la inceput si organizeaza cea de-a 10-a editie a Cupei de Iarna Nicolae Rainea, un turneu de fotbal in sala rezervat echipelor din fotbalul judetean care activeaza in Liga a 4-a si Liga a 5-a.La startul competitiei s-au inscris 19 echipe care au fost repartizate in patru zone. Prima zona s-a disputat la Cudalbi si a fost castigata de gazdele de la Vointa, 9 puncte, care au obtinut trei victorii categorice: ... citeste toata stirea