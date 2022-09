Voleibalistele de la CSU Hygienium Galati se pregatesc pentru Divizia A2

Echipa de volei feminin CSU Hygienium Galati va activa in sezonul 2022-2023 in Divizia A2 seria Est alaturi de alte sase formatii: ACS Sport Plus Braila, CSM Focsani 2007, CSM Constanta, CTF Mihai I Bucuresti, CSM Bucuresti si Dacia Mioveni 2012. Sub comanda antrenoarelor Ileana Berdila si Adriana Dudnic, galatencele se antreneaza de zor la sala Florin Balais si in weekend au sustinut o dubla amicala cu CSM Focsani 2007."Am reluat pregatirile la inceputul acestei luni la sala Puskin, iar ... citeste toata stirea