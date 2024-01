La un pas de tragedie: avionul în care se afla o națională africană a aterizat forțat din cauza depresurizării cabinei

Aflaţi la bordul unui avion al companiei Air Coasta de Fildeş, jucătorii naţionalei Gambiei, care urmează să joace la Cupa Africii pe Naţiuni, au fost foarte aproape de o tragedie miercuri. Selecţionerul Tom Saintfiet a afirmat că era cât pe ce să îşi piardă viaţa, din cauza lipsei de oxigen de la bord.

Aeronava a decolat, însă după câteva minute de zbor, s-a întors din drum din cauza unei depresurizări în cabină, potrivit federaţiei naţionale.

"Am fi putut muri cu toţii. Toţi am adormit repede, inclusiv eu", a explicat tehnicianul. "Am avut vise scurte despre cum a fost viaţa mea", a completat el.

"După nouă minute, pilotul a decis să se întoarcă, deoarece nu mai existau rezerve de oxigen. Unii dintre jucători nu s-au trezit imediat după aterizare", a continuat belgianul Tom Saintfiet. "Era cât pe ce să ne intoxicăm cu monoxid de carbon. Încă o jumătate de oră de zbor şi am fi murit cu toţii".

"Suntem în Gambia acum şi nu vrem să zburăm cu un astfel de avion. Acesta a fost doar cel mai mic pe care l-au putut găsi poate, cu elice, pentru 50 de persoane. Când vedeţi ce avion foloseşte Ghana şi noi... De parcă tot ce conta era că doar zbura. Dar joi, noi zburăm. Trebuie să zburăm. Acesta este termenul limită, altfel vom fi daţi afară din turneu. Aşa că acum caută un avion. Dar: există limite. Eu sunt dispus să mor pe terenul de fotbal, nu sunt dispus să mor pentru slujba mea de lângă acel teren", a spus el.

Un sentiment de teamă împărtăşit şi de Saidy Janko într-un mesaj postat pe reţelele de socializare. Gambianul de la Young Boys Berna a subliniat condiţiile "inacceptabile" în care a zburat.

"Imediat ce ne-am urcat în micul avion care fusese închiriat pentru noi, am simţit o căldură imensă care ne-a făcut să transpirăm abundent", a deplâns fundaşul de 28 de ani într-o postare pe Instagram. "Personalul ne-a asigurat că aerul condiţionat va funcţiona odată ce vom fi în eer. Căldura inumană s-a amestecat apoi cu lipsa de oxigen şi multe persoane au avut dureri de cap şi ameţeli. Unii chiar au leşinat după decolare. [...] Dacă nu ar fi fost o întoarcere şi o aterizare forţată în Banjul, consecinţele ar fi putut fi mult mai grave!".

La Cupa Africii pe Naţiuni, Gambia va evolua în grupa C, cu Senegal, Camerun şi Guineea.

