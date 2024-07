Call of Duty Modern Warfare III acum disponibil pe Xbox Game Pass și PC Game Pass

Cel mai recent titlu al celebrei serii de shootere, Call of Duty Modern Warfare III, este acum disponibil pe Xbox Game Pass și PC Game Pass. Acesta marchează un moment important, fiind primul joc Call of Duty care ajunge pe serviciul de jocuri de la Microsoft, pregătind terenul pentru lansarea Call of Duty Black Ops 6 pe Game Pass, joc care va fi disponibil încă din prima zi pentru abonați.

Avantajele pentru abonați

Dacă nu ați avut ocazia să jucați campania sau modurile multiplayer din Call of Duty Modern Warfare III, dar aveți deja un abonament Game Pass, acum nu va mai trebui să cheltuiți bani în plus. Aplicația Xbox pentru PC a fost actualizată cu o nouă imagine la pornire, în culorile Modern Warfare III, pentru a semnala disponibilitatea jocului, similar cu alte titluri mari adăugate anterior, precum Starfield.

Achiziția Activision Blizzard

Debutul Call of Duty pe Game Pass era inevitabil, după ce Microsoft a achiziționat anul trecut publisher-ul Activision Blizzard, compania care deținea Call of Duty și multe alte francize populare, pentru 76 de miliarde de dolari. Oficialii Microsoft au declarat că jocurile Activision vor rămâne și pe alte platforme și nu vor deveni exclusiv Xbox sau PC. Totuși, alte jocuri precum Starfield, care erau inițial planificate drept jocuri multi-platform, au devenit exclusive platformelor Microsoft după achiziția publisher-ului Bethesda.

Modificări ale abonamentelor Xbox Game Pass și PC Game Pass

Recent, abonamentele Xbox Game Pass și PC Game Pass au suferit scumpiri și schimbări la nivelul beneficiilor incluse. Doar abonamentele Xbox Game Pass Ultimate și PC Game Pass mai primesc acum jocuri noi în prima zi de la lansare. Abonamentul Xbox Game Pass va primi acele jocuri mai târziu. Astfel, doar cei care plătesc pentru cel mai scump abonament vor putea juca noul Call of Duty Black Ops 6 și alte titluri anunțate recent în cadrul Xbox Showcase în prima zi de la lansare cu Game Pass.

