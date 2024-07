Call of Duty: Black Ops 6 va fi disponibil în curând. Cum puteți accesa versiunea beta

Call of Duty: Black Ops 6 va fi disponibil în varianta beta early access începând cu 30 august, iar open beta-ul va începe o săptămână mai târziu, pe 6 septembrie.

Anul acesta aduce o schimbare majoră: conținutul exclusiv nu va mai fi prioritizat pentru PlayStation. După achiziția Activision Blizzard de către Xbox, jucătorii de PC și Xbox vor avea acces la beta-ul early access în același timp cu cei de pe PlayStation.

Până acum, versiunile beta ale seriei Call of Duty erau lansate întâi pe PlayStation, oferind o perioadă exclusivă de early access pentru cei care făceau precomandă, urmată de open beta-ul gratuit pentru toate platformele. În acest an, early access-ul este disponibil pentru oricine face o precomandă pentru Black Ops 6, pe orice platformă, și va fi activ de pe 30 august până pe 4 septembrie, la ora 20:00 (ora României).

Abonații Game Pass pot accesa beta-ul early access

Această schimbare era așteptată și face parte din angajamentul Microsoft de a menține paritatea pentru seria Call of Duty în lansările viitoare, angajament făcut înainte de achiziția Activision. Sony și-a exprimat îngrijorarea că Microsoft ar putea întrerupe lansarea seriei pe alte platforme, însă aceste temeri nu s-au materializat.

Un avantaj pentru clienții Microsoft este că abonații Game Pass pot accesa beta-ul early access. Call of Duty: Black Ops 6 este unul dintre cele mai importante jocuri care vor fi disponibile din prima zi pe serviciul de abonament al Microsoft. Totuși, lansarea sa a dus la o creștere semnificativă a prețurilor abonamentelor Game Pass. Abonații la noul tier „standard” vor trebui probabil să aștepte până anul viitor pentru a juca titluri precum Avowed, Indiana Jones and the Great Circle, sau Black Ops 6. Acesta din urmă va fi disponibil pentru abonații Game Pass PC și Ultimate.

