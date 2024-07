Romanian Game Awards a ajuns la ediția a II-a. Cele mai bune jocuri video create în România în ultimul an sunt premiate

An de an, zeci de jocuri dezvoltate în România sunt lansate pe platformele din întreaga lume iar zeci și sute de mii de oameni le joacă. Aflată la a doua ediție, Romanian Game Awards va premia cele mai bune jocuri video dezvoltate pe plan local pe 13 noiembrie, la Teatrul Odeon, în București.

Dezvoltatorii de jocuri video din România, tinerii care au dezvoltat jocuri în cadrul unor proiecte, concursuri sau indepedent și agențiile care au desfășurat campanii de marketing pentru jocuri video la nivel local în perioada 1 septembrie 2023 – 15 septembrie 2024 se pot înscrie în cadrul competiției, pe site-ul Romanian Game Awards.

Industria din România cuprinde peste 200 de studiouri dezvoltatoare, majoritatea fiind concentrate în București și Cluj, dar și în orașe precum Timișoara, Brașov sau Iași. Anul 2024 este de așteptat să fie un an notabil pentru lansări noi de jocuri pe plan local, cu peste 25 de titluri deja anunțate, și jocuri precum Zoria: Age of Shattering, ASKA, sau What Have You Done, Father?, acestea fiind deja lansate complet sau parțial.

Categoriile au fost revizuite și actualizate de către Advisory Board creat special pentru eveniment, astfel că în 2024 vor fi înmânate următoarele premii:

Studioul independent al anului

Compania dezvoltatoare de jocuri video a anului

Cel mai bun proiect de co-dezvoltare

Cel mai bun proiect de servicii de suport

Cea mai bună campanie de marketing pentru un joc lansat în România

Cel mai bun joc studențesc sau dezvoltat în cadrul unui game jam

Cel mai bun element cu impact social într-un joc

Cel mai bun joc nelansat

Jocul românesc al anului

De asemenea, în afară de categoriile de mai sus, ce fac subiectul evaluării juriului, RGDA va înmâna și o serie de premii pentru companiile sau persoanele cu cele mai notabile contribuții pentru industria dezvoltatoare de jocuri din România.

“Prima ediție a Romanian Game Awards din 2023 a fost un succes și un eveniment din care am învățat multe. Ne-am bucurat să vedem că evenimentul a fost bine primit de industrie și mai mulți membri ai comunității și-au manifestat susținerea și dorința de a se implica. Astfel, pentru anul acesta avem un Advisory Board cu ajutorul căruia am actualizat lista de categorii și am constituit un juriu internațional cu experiență. Cred foarte mult în potențialul RGA de a deveni un eveniment de referință pentru industria locală, care să sărbătorească realizările acesteia și să atragă atenția publicului larg din România asupra dezvoltatorilor români de jocuri.”, a declarat Cătălin Butnariu, RGDA Board Member și fondator al Romanian Game Awards.

După perioada înscrierilor, care se finalizează pe 15 septembrie, juriul va avea la dispoziție până pe 27 octombrie să aleagă câștigătorii. La fel ca anul trecut, gala Romanian Game Awards va avea loc la Teatrul Odeon, în București.

Membrii juriului provin dintr-o varietate de companii și medii. Juriul este in mare parte internațional și include nume cu experiență în evaluarea jocurilor, precum Bobby Wertheim, partener la Nocturne Games, Cristian Căileanu, Business Development la Raw Fury sau Philomena Schwab, fondator al Stray Fawn Publishing.

