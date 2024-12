Program nou de facultate în România. Tinerii, extrem de interesați de domeniul viitorului: “Diploma pe care ei o primesc este una internațională”

În țara noastră sunt trei noi programe de facultate unde tinerii se pot pregăti pentru o viitoare carieră în industria de dezvoltare a jocurilor video. România ocupă o poziţie importantă pe piaţa europeană de game development, numărând peste 7.000 de angajaţi în 2023. Așadar, primul program de acest gen oferă trei programe de licență, la final, absolvenții primind o diplomă internațională, partenerul academic fiind Abertay Univeristy din Scoția.

În 2023, industria dezvoltatoare de jocuri video din România a înregistrat o cifră de afaceri de 317 milioane de euro, în scădere cu 6,6% faţă de anul precedent, conform datelor Romanian Game Developers Association. Datorită interesului crescut pentru acest sector, Bucharest International School of Management (BISM), care este o școală de business de peste 15 ani în România, a creat ECHO School, prima facultate din țară dedicată formării noii generaţii de dezvoltatori de jocuri.

Cum a apărut dorința de formare a tinerilor într-un astfel de domeniu

ECHO School a apărut oficial în anul 2023, iar din luna septembrie 2024 deja 37 de tineri au început primul an de facultate. Practic aici, studenții, fără să plece din țară pot alege să studieze la Abertay University unul din cele 3 programe, respectiv game engineering and development (n.r ingineria și dezvoltarea jocurilor), game design (n. r. proiectarea jocurilor) și computer arts and animation (n. r. arte și animații pe calculator).

“Partenerul nostru internațional este Abertay University din UK. Acest parteneriat oferă șansa tinerilor să studieze în București, iar diploma pe care ei o primesc la final este una internațională. Abertay University este una dintre cele mai bune universități din lume pe zona de game development, în top 10 în acest moment. Noi avem experiența de la BISM de peste 15 de ani de a livra programe academice cu parteneri internaționali. Decizia de a aduce un nou partener din UK, a venit post Brexit. Dat fiind contextul, le puteam oferi studenților o experiență internațională, fără costurile prohibitive unei mutări acolo”, a declarat CEO-ul ECHO School, Laura Lăzărescu, pentru Ziare.com.

Tot aceasta a povestit că în momentul de față, în România, cei care lucrează în industrie sunt persoane care au învățat singure, foarte puțini fiind cei care au ales să studieze internațional. Parcursul a fost unul dificil mai ales în a-i convinge pe cei din UK că în România există capacitatea de a preda, de a pregăti studenții și că există un interes foarte mare ca ei să aleagă acest domeniu.

Cine poate studia în cadrul acestui program și în ce constă admiterea

Fiind o inițiativă privată, programele de facultate se plătesc, însă doar după ce doritorii au fost admiși. Costul este de 9800 euro pe an, însă se pot obține burse de un maxim de 3000 de euro pe an. La Abertay University costul pe an este un minim de 15.500 lire pe an, așadar aceleași studii la noi în țară costă mult mai puțin. În plus, studenții trebuie să se conformeze anumitor cerințe și să dovedească în primul rând ce cunoștințe au, dar și motivele pentru care vor să studieze la o asemenea facultate.

”În prezent sunt 37 de studenți. Doar un student este din afara României și nu vorbește limba română. Procesul de admitere constă într-un interviu, un eseu motivațional și o aplicație online. Mai există câteva criterii pe care trebuie să le îndeplinească și anume media de la Bacalaureat trebuie să fie peste 7,5, iar nivelul de engleză minimum B2, pentru că toate cursurile sunt în această limbă. Toate proiectele pe care ei le predau, examenele și tot ceea ce se întâmplă e identic cu sistemul de UK, iar engleza este foarte importantă. În funcție de fiecare program trebuie să îndeplinească niște criterii extra. Sunt 3 programe. Pentru computer arts and animation, studenții trebuie să fie foarte calificați și să aibă talent la desen. Trebuie să depună un portofoliu care să conțină 10 cele mai bune lucrări, nu e obligatoriu să fie în mod digital și pentru engineering e nevoie ca ei să dea bacul la matematică iar media să fie peste 7,5”, a explicat CEO-ul.

Foarte important de menționat și că toți lectorii sunt profesioniști care lucrează în industrie, dar care au abilitatea de a preda și sunt validați de Abertay University ca fiind foarte buni.

Percepția părinților despre un asemenea program de studii

Totodată, dacă părinții vor să afle mai multe despre programe, pot participa la evenimentele organizate lunar de ECHO School, acolo unde angajați din industrie redau experiența lor. Cel puțin la ultima întâlnire s-a discutat despre meseriile viitorului, deoarece tehnologia ia avânt pe zi ce trece și stârnește îngrijorări în contextual înfloritor al inteligenței artificiale.

”De când am lansat proiectul, am întâlnit mulți părinți cărora li s-a schimbat percepția despre ideea ”copilul meu se joacă tot timpul, e un lucru rău” în ”asta e pasiunea lui”. Industria de game development a depășit industria de film. În România percepția că industria nu e foarte mare, dar în realitate avem un hub la nivel de Europa. Suntem 7000 de oameni care lucrează în industrie, avem 200 de studiouri. Loc este de creștere, e o industrie care a cucerit mult în ultimii ani. E o carieră ca oricare alta și dorim să-i ajutăm pe cei dornici să studieze acest domeniu să înțeleagă că o pasiune poate fi transformată în carieră”, a conchis Laura Lăzărescu.

Întrebați despre expansiunea acestei industrii în țara noastră, directorul BISM a dat de înțeles că totul este într-o continuă expansiune, iar acesta este doar în început.

”Cred că vor apărea mai multe astfel de instituții. Lucrurile se schimbă și cu cât ajutăm mai mult tinerii să se pregătească pentru viitor, e mai bine pentru noi toți. Noi ne uităm la joburile viitorului și la skillurile (n. r. abilitățile) care sunt necesare. Industria de dezvoltare de jocuri ne-a întâmpinat inițiativa cu mare drag”, a declarat Romina Costa, Marketing Director BISM, pentru Ziare.com.

