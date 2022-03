Războiul gândurilor noastre. Cum să trăim când siguranța îți este amenințată și pe plan fizic, dar și pe plan psihic

.com

În zilele care au trecut mi-au zburat prin minte gânduri de tot felul. Gânduri cu privire la război, gânduri cu privire la valul de refugiați, gânduri cu privire la siguranța familiei mele, gânduri cu privire la propriile incertitudini.

Chiar dacă meseria pe care o practic mi-a oferit o multitudine de unelte ca să pot face față acestor gânduri, ei bine uite că n-am putut. Cel puțin nu așa cum m-aș fi așteptat. E foarte greu să trăiești în vremuri în care siguranța îți este amenințată și pe plan fizic, dar și pe plan psihic.

Astfel de momente ne îndeamnă să ne regândim prioritățile, să ne concentrăm pe ce este esențial. Și ce este mai important pentru un om decât timpul? Timpul petrecut alături de cei dragi, timpul acordat într-ajutorării semenilor noștrii, timp pentru a te ruga, timp pentru a spera, timp pentru a zâmbi, timp pentru a încuraja și a te lăsa încurajat. Felul în care ne petrecem timpul ne influențează profund modul în care ne gestionăm prioritățile în vremuri limită și ne dezvăluie defapt care sunt valorile noastre.

Totuși, sunt momente când în timpul nostru liber mintea devine un teren de luptă între gândirea irațională și cea rațională, între incertitudine disfuncțională și încrederea că deținem controlul asupra propriilor atitudini. Deși este firesc ca un război în apropierea tării noastre să aducă sentimente de nesiguranță, neputință, durere emoțională și îngrijorări cu privire la viitor sau la cei dragi, prea mult timp acordat gândirii negative nu face decât să ne demoralizeze și să ne pierdem dorința de a acționa într-un mod constructiv.

Așadar dragă cititorule, vreau să îți înmânez câteva unelte care sper să îți fie de ajutor în a-ți gestiona gândurile în aceste zile mai puțin însorite.

Informează-te din surse credibile. Pe internet circulă o mulțime de știri false care nu fac decât să șocheze, să îți dea palpitații, să te dezinformeze. Asigură-te că atunci când vrei să afli știri despre situația de acum, o faci de pe site-uri și canale credibile.

Alocă un interval orar pentru informare. Te încurajez să nu-ți petreci o zi întreagă pe rețelele de socializare căutând ultimele știri. Chiar dacă îți propui să te uiți numai “un pic” vei ajunge să pierzi zeci de minute căutând care e ultima știre. Mai mult decât atât, în speranța că vei găsi o informație care să îți reducă incertitudinea nu vei face decât să îți alimentezi anxietatea. Așadar, caută mai bine un interval de 1-2 ore pe zi în care să fii la curent cu ultimele știri. E de preferat ca acest interval să se încheie cu cel puțin 2 ore înainte de culcare, urmând ca în acele 2 ore să faci activități de rutină sau care te relaxează.

Fă ceva practic. Ce modalitate mai bună de a-ți gestiona anxietatea decât aceea de a ajuta alți oameni care se confruntă cu frici mai mari decât ale tale? Participarea în acțiuni de voluntariat (fizic sau de la distanță) sau organizarea unor donații sunt modalități excelente de a fi și tu parte în a face din lumea asta o lume mai bună. Pe lângă starea de bine generală, acțiunile de într-ajutorare satisfac nevoia de conexiune, sens și semnificație.

Vorbește despre situația asta cu persoane dragi, scrie-ți gândurile într-un jurnal sau dezbate cu maturitate situația cu alte persoane. Procesarea informațiilor cu o mare încărcătură negativă e urgentă și necesară. Costurile evitării sau minimalizării a ceea ce se petrece atât în jurul nostru, cât și în interiorul nostru vor fi mult mai mari dacă nu vorbim despre asta.

Ocupă-te de rutinele zilnice. Trezește-te la 8 ca de obicei, bea-ți cafeaua, mergi la lucru, joacă-te cu copiii, ieși în parc, gătește sau fă orice altceva care pentru tine reprezintă o rutină zilnică. Obiceiurile bine formate ne ajută să fim mai structurați și să avem mai mult control asupra gândurilor iraționale.

Practică rugăciunea. Rugăciunea e o altă modalitate eficientă de a face față situațiilor de viață incontrolabile, cu un grad mare de incertitudine. Conform studiului făcut de Kevin S. Masters & Glen I. Spielmans (2007), persoanele care se roagă gestionează mai rapid stresul asociat acestor evenimente și în același timp devin mai rezilienți în fața stresorilor viitori.

Fii recunoscător pentru ceea ce ai. Recunoștința și gratitudinea sunt un leac pentru suflet. Ele îmbunătățesc dispoziția, reduc depresia, îmbunătățesc starea de sănătate și contribuie la o mai bună comunicare cu ceilalți. Acum e un moment prielnic să ne arătăm recunoștința, să îi luăm pe cei dragi în brațe și să le spunem cât de importanți sunt pentru noi.

Cred că sunt multe lucruri care pot fi realizate în perioada aceasta, atât pe plan psiho-emoțional, cât și pe plan social. Important e să existe dorință pentru schimbare și angajament în luarea deciziilor. Haideți să ne folosim timpul pentru a construi și a menține o igienă a minții noastre, prin care să combatem gândurile iraționale, să discernem informațiile false și să ne folosim emoțiile negative într-un mod practic și responsiv la nevoile prezente în jurul nostru.

Pagina autor: Anișoaa Lung

Anisoara Lung este psiholog clinician si psihoterapeut. A finalizat studiile in cadrul Facultatii de psihologie din universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca. Psihoterapia pe care o practica este cea cognitiv-comportamentala. Este o forma de psihoterapie de relativ scurta durata, focalizata asupra modului in care gandim, ne comportam si comunicam. In momentul de fata colaboreaza cu Clinica Oana Nicolau, care a devenit parte din reteaua de sanatate Regina Maria.

