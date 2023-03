Cinci gânduri...

.com

1. Prietenia

Prieteniile sunt de trei feluri: bazate pe plăcere, bazate pe interes, bazate pe virtute.

Primele două sunt cele mai numeroase, dar sunt... trecătoare deoarece și plăcerea și interesul se depreciază în timp.

Ultima este rară deoarece nu prea des virtuțile există și, mai rar, se și întâlnesc.

Ca o consecință, în timp, constați că ai puțini sau mai deloc prieteni.

2. Singurătatea

Singurătatea se află în spatele milioanelor de gesturi, zâmbete și amabilități pe care le afișăm, deoarece ne împiedică să arătăm CE suntem și, în plus, îi invită pe toți ceilalți să facă la fel și ei, ascunzându-se după un zid asemănător.

"Let's be alone together"!

Singurătatea poate fi în cuplu, în familie, printre colegi sau chiar printre cei cu care crezi că te asemeni...

3. Când vreau prea mult?

Răspunsul pornește cu... armonizarea secvențială între dorințe și putințe: 0-3 ani, 3-7 ani, 7-14 ani, 14-25 ani, 25-35 ani, 35-55 ani, 55-75 ani, 75+ani...

Dorințele sunt în creștere exponențială în primele etape, apoi sunt alerte, după care se atenuează.

Dar putințele? Cresc exponențial? Cresc în același ritm? Când scad, nu cumva scad prea mult?

Poate ar trebui să îmi atenuez dorințele sau să cresc putințele? De când? Cât de mult?

Eul, cel de la 7 ani, e diferit de eul de la 14 ani sau de cel de la 25 de ani sau de cel de la 45 de ani, nu-i așa?

Dar ce este mai diferit? CE vreau sau CE pot?

Când și prin ce am pierdut ritmul, sincronizarea dintre dorință și putință?

Pot recupera?

Pot ajusta?

Tune always yourself! 🙂

4. Dilema poziționării

O dilemă clasică: fruntaș în sat sau codaș la oraș... reformulată azi: fruntaș acasă sau codaș în străinătate sau fruntaș la mijloc sau codaș în vârf. 🤔

Esența este că fiind campion (o vreme), dificultatea este să fii..."un fost campion" restul vieții. 😲

Dilema maximă este: să știi nimic despre TOTUL sau totul despre NIMIC?

5. Jos huiduit, sus înlăturat

Chestiunea lidershipului în România este... delicată; atât privită de jos în sus (prostimea fuge de iluminare și direcționare), cât și de sus în jos (elitele critică și elimină concurența) ambele devenind cutume sociale de aproape 200 de ani, când am pus bazele unei societăți cu... forme fără fond: ne facem că am construit instituții/relații și ne facem că cei care le operează/susțin sunt competenți.

La ambele capitole realitățile cotidiene ne arată că azi am atins... apogeul: analfabetismul funcțional depășește 50% și idiocrația domină, respectiv plagiatorii și semidocții conduc țara și societatea.

Bref: dacă ești deștept, prostimea te fluieră sau înjură, în timp ce elitele se străduiesc să te împroaște cu cine știe ce... făcătură.

Mai scurt: n-ai nici cu cine, nici pentru cine.

Doar dictatura, o catastrofă sau prăbușirea nației pot să genereze un reset la ambele capete, prostime și elite.

În 33 de ani NU s-a întâmplat vreuna. Poate apare resetul în următorii 25 de ani!

Dan Ioan Popp - antreprenor in serie, de profesie inginer automatist. A fost cofondator al BVB ca presedinte Broser SA, presedinte ARAI si al Uniunii Nationale a Agentilor Imobiliari, trainer IRECSON , profesor asociat ASE si a mai activat in domenii precum e-commerce (on-line shopping,on-line marketing, health & life-style consultancy),real estate development (CEO-Impact S.A, selling manager, trainer si coacher).

