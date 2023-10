Sorin Grindeanu a trimis corpul de control să verifice contractul pentru modernizarea Gării de Nord: ”Este o rușine națională”

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 2 octombrie, că modul în care arată Gara de Nord din Capitală este ”o rușine națională”.

El a precizat că le-a cerut celor de la CFR să lanseze o licitație pentru modernizarea gării, cu fonduri europene, dar că, văzând în presă suspiciunile privind consorțiul de firme căruia i-a fost atribuit contractul, a trimis Corpul de control să facă verificări.

”Acum, ca să spunem adevărul, lucrurile s-au desfășurat așa, pornind de la o altă rușine națională, modul în care arată principala gară din România, am cerut celor de la CFR să scoată rapid la licitație, pe fonduri europene, nu de la bugetul de stat, refacerea Gării de Nord. Au făcut acest lucru, dar au dat această licitație către Regionala București, care a ținut această licitație. Am văzut în presă acele suspiciuni. Am trimis Corpul de control, probabil în câteva zile îmi va veni raportul. Dacă există și cea mai mică abatere de la lege, acel raport îl voi înainte către instituțiile statului. Pe de-o parte, sunt aceste suspiciuni văzute în presă și-am trimis Corpul de control și va veni cu un raport, în care îmi va face anumite propuneri - să înaintăm raportul către DNA, către instituții de acest tip. Pe de altă parte, această licitație a fost contestată la CNSC, care, în câteva zile, va trebui să dea răspunsul legat de contestație”, a declarat Sorin Grindeanu la Digi24, referindu-se la contractul pentru modernizarea Gării de Nord.