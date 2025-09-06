Anunț mult așteptat de bucureșteni: Unul dintre cele mai importante puncte din Capitală intră în reabilitare. Se face o „grădină suspendată”

Zona de agrement suspendată deasupra căii ferate dintre Gara de Nord și Gara Basarab FOTO Facebook/Stelian Bujduveanu

Gara de Nord, cea mai importantă stație de cale ferată din România, cu statut de monument istoric, intră într-un proces de reabilitare. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a anunțat vineri, 5 septembrie, că a emis autorizația de construire pentru prima fază a lucrărilor de modernizare a Gării de Nord.

Potrivit documentului publicat pe site-ul MTI, valoarea lucrărilor depășește jumătate de miliard de lei. Contractul pentru „Modernizarea/consolidarea/reabilitarea stației CF Gara de Nord București – faza I” a fost semnat în 2024 de CFR Infrastructură, fiind câștigat de asocierea firmelor românești SC GDO MOV IMPEX SRL – SC OMEGA CERT SISTEM SRL. Oferta acestora a fost de 419,85 milioane de lei, fără TVA.

Durata contractului este de 116 luni: 55 de luni pentru proiectare și execuție (9 luni proiectare și 46 de luni execuție), o lună pentru verificarea și aprobarea lucrărilor și o perioadă de garanție de 60 de luni.

Reabilitare în trei corpuri ale clădirii

Etapa I a programului de modernizare vizează clădirile în care se desfășoară activitatea feroviară și serviciile destinate publicului călător. Intervențiile se vor face în cele trei corpuri ale gării: corpul A, de pe Bulevardul Dinicu Golescu, corpul B, zona centrală cu coloane și casele de bilete de clasa I, și corpul C, unde se află casele de bilete de clasa a II-a, dinspre Calea Griviței.

Lucrările vor include consolidarea și reabilitarea clădirilor și a elementelor cu valoare istorică, modernizarea spațiilor publice, introducerea unor facilități pentru persoanele cu dizabilități, instalarea de sisteme moderne de ventilație și încălzire și implementarea măsurilor de siguranță și confort pentru călători, precum rampe, lifturi și balustrade. De asemenea, proiectul prevede amenajarea unor spații verzi centrale și o zonă de așteptare pentru public, integrate într-un concept urbanistic modern, inspirat de principiile smart city, creative city și green city.

Regenerare urbană

Consiliul General al Municipiului București a aprobat recent un protocol de asociere între Primăria Sectorului 1, Ministerul Transporturilor, Metrorex și CFR SA pentru regenerarea urbană a zonei Gării de Nord.

„Această colaborare interinstituțională reprezintă un pas important pentru dezvoltarea Bucureștiului, modernizarea infrastructurii de transport și transformarea Gării de Nord într-un nod intermodal european, adaptat nevoilor de mobilitate ale Capitalei”, a subliniat Ciprian Șerban.

Reprezentanții CFR Infrastructură au explicat că, prin implementarea acestui program, stația București Nord va fi adusă la parametrii tehnici prevăzuți de legislația europeană. Totodată, proiectul va integra modernizarea Gării de Nord cu alte investiții majore aflate în derulare, precum Drumurile Radiale și Trenul Metropolitan București.

Grădina suspendată

Recent, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunța realizarea unei zone de agrement suspendate, între clădirea Gării de Nord și Pasajul Basarab – un parc urban verde, cu alei pietonale, spații de joacă.

„Alături de Ministerul Transporturilor și Primăria Sectorului 1, demarăm un amplu proiect de regenerare urbană în zona Gării de Nord – un nod de transport esențial pentru București, dar aflat de prea mult timp într-o stare avansată de degradare”, scrie Bujduveanu pe pagina sa de Facebook.

Acesta vorbea despre un viitor nod intermodal care să conecteze eficient metroul, tramvaiul, autobuzul, troleibuzul, taxiurile și trenurile, o parcare subterană de tip park & ride, dar și de modernizarea tuturor arterelor importante și spațiile publice adiacente: Calea Griviței, Bd. Dinicu Golescu, Bd. Gheorghe Duca, Str. Gării de Nord.

