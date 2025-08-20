Proiect de regenerare urbană a zonei Gării de Nord din București. Cum se va modifica unul dintre cele mai cunoscute spații din Capitală

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 20 August 2025, ora 11:15
650 citiri
Proiect de regenerare urbană a zonei Gării de Nord din București. Cum se va modifica unul dintre cele mai cunoscute spații din Capitală
Zona Gării de Nord va intra într-un amplu proiect de regenerare FOTO Facebook/Stelian Bujduveanu

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat demararea unui amplu proiect de regenerare urbană în zona Gării de Nord, realizat în parteneriat cu Ministerul Transporturilor și Primăria Sectorului 1.

„Regenerăm zona Gării de Nord – un loc emblematic al Capitalei”, a transmis Bujduveanu, subliniind că spațiul, „un nod de transport esențial pentru București, dar aflat de prea mult timp într-o stare avansată de degradare”, urmează să fie transformat.

Potrivit edilului, proiectul include mai multe direcții de dezvoltare:

"- Transformăm zona într-un nod intermodal care să conecteze eficient metroul, tramvaiul, autobuzul, troleibuzul, taxiurile și trenurile”;

- construim o parcare subterană de tip park & ride;

- realizăm o zonă de agrement suspendată, între clădirea Gării de Nord și Pasajul Basarab – un parc urban verde, cu alei pietonale, spații de joacă;

- modernizăm toate arterele importante și spațiile publice adiacente: Calea Griviței, Bd. Dinicu Golescu, Bd. Gheorghe Duca, Str. Gării de Nord”.

Bujduveanu a precizat că proiectul va fi lansat printr-un concurs internațional de soluții.

„Mulțumesc Ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, primarului Sectorului 1, George Cristian Tuță, secretarului de stat, Bogdan Mîndrescu, și directorului Direcției Investiții, Cătălin Aflat, alături de care am stabilit detaliile acestui parteneriat”, a mai transmis primarul general interimar.

Focuri de armă trase de un străin pe terasa unui local din București. Polițiștii l-au prins și dus la audieri
Focuri de armă trase de un străin pe terasa unui local din București. Polițiștii l-au prins și dus la audieri
Un tânăr de 26 de ani, cetăţean turc conform unor surse, a fost prins de poliţişti după ce a tras şase focuri de armă pe terasa unui local din Sectorul 3 al Capitalei. Din fericire, nimeni...
Bucureștiul ajunge Clujul la imobiliare. Doar câteva sute de euro mai separă prețurile în centrele celor două orașe
Bucureștiul ajunge Clujul la imobiliare. Doar câteva sute de euro mai separă prețurile în centrele celor două orașe
Potrivit datelor recente prezentate de specialiști, atât brokerii, cât și agenții de real estate, Capitala s-ar afla abia pe locul al treilea în ce privește prețurile locuințelor, după...
#gara de nord, #proiect regenerare urbana, #Capitala, #Bucuresti , #gara
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Anunt total neasteptat, la o saptamana dupa ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul Georginei Rodriguez
Digi24.ro
"Trump va face o greseala foarte mare." Avertismentul unui diplomat veteran privind garantiile de securitate pentru Ucraina
Adevarul.ro
Cum reusesc multi romani sa puna bani de-o parte: "Indiferent de venituri, trebuie sa traiesti din mai putin"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alertă alimentară. Creveți posibil radioactivi, retrași urgent de pe piață
  2. Ies la iveală noi informații despre contractul pentru readmiterea României în programul Visa Waiver. De unde a luat ambasada lui Andrei Muraru 100.000 $ pentru onorariul firmei de lobby
  3. Bătaie cu săbii și topoare în trafic. Un bărbat și o femeie au fost agresați, polițiștii nu au reușit să-i prindă pe atacatori VIDEO
  4. O româncă a fost arestată în Italia pentru că a drogat și jefuit un bătrân în Germania. Bărbatul a murit din cauza substanțelor administrate
  5. Daniel David, ministrul Educației, reacție la acuzațiile de plagiat ale lui Cătălin Țone: ”Autonomia universitară trebuie să vină și cu responsabilitate”
  6. Curtea de Apel se pronunță definitiv în dosarul preotului Visarion Alexa, acuzat de o enoriașă că a agresat-o sexual
  7. Proiect de regenerare urbană a zonei Gării de Nord din București. Cum se va modifica unul dintre cele mai cunoscute spații din Capitală
  8. Ilie Bolojan se pregătește să meargă în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău și București pregătesc agenda vizitei
  9. Focuri de armă trase de un străin pe terasa unui local din București. Polițiștii l-au prins și dus la audieri
  10. Alertă de caniculă în România. Zonele în care temperaturile vor urca până la 37 de grade HARTĂ