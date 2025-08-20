Proiect de regenerare urbană a zonei Gării de Nord din București. Cum se va modifica unul dintre cele mai cunoscute spații din Capitală

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat demararea unui amplu proiect de regenerare urbană în zona Gării de Nord, realizat în parteneriat cu Ministerul Transporturilor și Primăria Sectorului 1.

„Regenerăm zona Gării de Nord – un loc emblematic al Capitalei”, a transmis Bujduveanu, subliniind că spațiul, „un nod de transport esențial pentru București, dar aflat de prea mult timp într-o stare avansată de degradare”, urmează să fie transformat.

Potrivit edilului, proiectul include mai multe direcții de dezvoltare:

"- Transformăm zona într-un nod intermodal care să conecteze eficient metroul, tramvaiul, autobuzul, troleibuzul, taxiurile și trenurile”;

- construim o parcare subterană de tip park & ride;

- realizăm o zonă de agrement suspendată, între clădirea Gării de Nord și Pasajul Basarab – un parc urban verde, cu alei pietonale, spații de joacă;

- modernizăm toate arterele importante și spațiile publice adiacente: Calea Griviței, Bd. Dinicu Golescu, Bd. Gheorghe Duca, Str. Gării de Nord”.

Bujduveanu a precizat că proiectul va fi lansat printr-un concurs internațional de soluții.

„Mulțumesc Ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, primarului Sectorului 1, George Cristian Tuță, secretarului de stat, Bogdan Mîndrescu, și directorului Direcției Investiții, Cătălin Aflat, alături de care am stabilit detaliile acestui parteneriat”, a mai transmis primarul general interimar.

