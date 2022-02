Imagini dramatice din gara orașului Liov. Mii de ucraineni așteaptă un tren pentru a pleca din țară VIDEO

Imagini dramatice circulă în mediul onlinne din Liov, orașul din vestul Ucrainei aflat la circa 70 de kilometri de frontiera cu Polonia.

Mii de ucraineni care vor să părăsească țara se află pe peroanele gării în așteptarea unui tren salvator.

Pe parcursul zilei, trenurile care au pelcat spre granița cu Polonia s-au dovedit neîncăpătoare pentru zecile de mii de ucraineni care vor să părăsească țara.

Ukrainian residents fleeing away to Poland as they await for their a trains.#Ukraine #Poland #trains pic.twitter.com/aXTcLVfHJZ