Ministrul român al Apărării s-a întâlnit cu emisarul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. România vrea să contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina

România are dorința "de a contribui la conturarea unor garanții solide de securitate pentru Kiev, care să fie implementate printr-o cooperare strânsă între Europa și Statele Unite", a declarat ministrul român al Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, într-o întâlnire avută cu trimisul special pentru Ucraina al președintelui Trump, Keith Kellogg.

Acest subiect s-a discutat în data de 30 septembrie 2025, la Varșovia, la întâlnirea dintre ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și emisarul special al SUA pentru Ucraina, generalul-locotenent (rz.) Keith Kellogg, precizează un comunicat transmis de Ministerul Apărării Naționale (MApN).

"Un subiect central al întrevederii l-a constituit sprijinul acordat Ucrainei, ministrul Apărării reiterând determinarea României de a contribui la conturarea unor garanții solide de securitate pentru Kiev, care să fie implementate printr-o cooperare strânsă între Europa și Statele Unite", transmite MApN.

Pe de altă parte, "discuțiile au evidențiat excelenta cooperare strategică dintre România și Statele Unite ale Americii. În context, ministrul Moșteanu și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul constant și substanțial oferit de Washington în consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic. De asemenea, el a subliniat că angajamentul SUA în Europa rămâne esențial pentru menținerea stabilității în fața amenințărilor generate de Federația Rusă."

Ads

În discuțiile privind "vecinătatea estică", ministrul Moșteanu a salutat rezultatul recentelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, considerându-l o confirmare clară a orientării europene a Chișinăului. Ministrul român a subliniat că „stabilitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova sunt interdependente și contribuie în mod direct la securitatea regională, în special în zona strategică a Mării Negre”.

De asemenea, ministrul român a accentuat că Marea Neagră trebuie să rămână pe agenda aliată, fiind o zonă de interes major atât pentru NATO, cât și pentru Uniunea Europeană.

„Consolidarea prezenței aliate în regiune, prin mijloace militare, politice și economice, este esențială pentru descurajarea oricărei agresiuni. Coordonarea transatlantică este importantă pentru descurajarea agresiunii ruse, iar sprijinul pentru Ucraina rămâne un angajament strategic al României, în beneficiul securității întregii Europe”, a declarat ministrul Moșteanu.

Ads