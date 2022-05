A doua mare surpriză la Roland-Garros 2022. Câștigătoarea din 2016 a fost eliminată în primul tur

După eliminarea suferită de tunisianca Ons Jabeur, a șasea favorită, prima zi a turneului feminin de la Roland-Garros a consemnat încă o surpriză majoră.

Astfel, câștigătoare în 2016 la Grand Slam-ul parizian, iberica Garbine Muguruza a părăsit competiția în runda inaugurală.

Clasată pe locul 10 WTA și cap de serie 10 la Roland-Garros, Garbine Muguruza a fost învinsă de jucătoarea Kaia Kanepi din Estonia (46 WTA), scor 6-2, 3-6, 4-6.

The Grand Slam specialist does it again! 👀@KanepiKaia knocks out 2016 champion Garbine Muguruza 2-6, 6-3, 6-4 to advance to the second round.#RolandGarros pic.twitter.com/XHscZbCH02