Fostă lideră mondială în WTA, a anunțat că e însărcinată. E impresionant cum și-a cunoscut soțul model

Fosta mare jucătoare spaniolă de tenis Garbine Muguruza a anunțat pe rețelele de socializare, cu mai multe fotografii și cuvântul ''familie'' sub ele, că așteaptă primul copil cu partenerul ei, Arthur Borges, scrie EFE.

Fostul lider al WTA, Muguruza, în prezent directoarea Turneului Campioanelor, s-a retras în urmă cu mai bine de un an și a postat pe contul său de Instagram imagini cu soțul ei și alte persoane în care sarcina ei este evidentă.

Câștigătoare a titlurilor la Roland Garros în 2016 și la Wimbledon în 2017, precum și la Turneul Campioanelor în 2021, Muguruza a primit deja numeroase felicitări din lumea sportului, precum de la fosta sa antrenoare Conchita Martinez, numărul unu mondial, belarusa Arina Sabalenka, și căpitanul echipei naționale a Spaniei, Carla Suarez, printre multe altele.

Anunțul sarcinii intervine la aproape un an după nunta sa cu omul de afaceri Arthur Borges, în octombrie 2024. Anterior, în aprilie 2024, hispano-venezueleana și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist.

Garbine Muguruza, 31 de ani, și Arthur Borges și-au unit destinele în 2024, într-o locație de lux din Marbella, Spania, la trei ani după neașteptata lor întâlnire.

Fostul lider WTA juca la US Open în 2021. "Hotelul meu era aproape de Central Park și mă plictiseam, așa că m-am gândit că ar trebui să merg la o plimbare", a explicat ea. "Ies și mă întâlnesc cu el pe o alee. Dintr-o dată, se întoarce și spune Mult succes la US Open. Am rămas să mă gândesc: wow, este atât de frumos".

Ads

Borges, care se afla la New York lucrând ca model pentru Tom Ford, a impresionat-o pe viitoarea lui soție. El i-a cerut un selfie și au continuat să petreacă timp împreună.

"Este un mix, ca mine", a explicat ea. "Eu sunt jumătate venezueleană și jumătate spaniolă, așa că ne înțelegem. Împărtășim acel sentiment de a fi cetățeni ai lumii".

Arthur Borges ocupă acum un post executiv în industria modei. Muguruza a renunțat la cariera de jucătoare de tenis, dar a rămas în lumea sportului-alb. Ea va fi directoarea Turneului Campioanelor. Muguruza are două trofee de Grand Slam în palmares.

Ads