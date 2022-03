Două mari favorite au fost eliminate de la Indian Wells! Muguruza a "reușit" să piardă de la 6-0, 3-0

Două mari favorite au spus adio turneului de la Indian Wells încă din turul al doilea.

Una este Elina Svitolina, jucătoarea din Ucraina care s-a pregătit cu Simona înaintea turneului californian. Elina a pierdut meciul cu britanica Harriet Dat. A fost 2-6, 6-3, 6-3 pentru Dart, care joacă în turul 3 cu estona Kaia Kanepi.

O surpriză și mai mare a venit la meciul dintre Garbine Muguruza și Alison Riske. Muguruza a condus cu 6-0 și 3-0 și părea că victoria îi aparține. Însă până la finalul confruntării a mai câștigat un singur joc, astfel că Riske s-a impus cu 0-6, 6-3, 6-1.

Svitolina și Muguruza erau pe jumătatea de tablou superioară, acolo unde se află și Sorana Cîrstea și Simona Halep.

Drops the first nine games, wins 12 of the next 13 🤪

🇺🇸 @Riske4rewards turns around a crazy match against Muguruza to advance to Round 3!#IndianWells pic.twitter.com/0wNSnkYQ8T