Garbine Muguruza, adversara Simonei Halep in semifinale la Roma

Muguruza a invins-o in sferturile de finala pe belarusa Victoria Azarenka, numarul 14 mondial, scor 3-6, 6-3, 6-4, in doua ore si 20 de minute.In semifinale, Garbine Muguruza o va intalni pe Simona Halep , locul 2 WTA si favorita principala.Cele doua sportive au mai fost adversare de sapte ori, cinci dintre meciuri - unul in Fed Cup - fiind castigate de Muguruza.La Roma, particiaparea in semifinale este recompensata cu 80.000 de euro si 350 de puncte.