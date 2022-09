Garbine Muguruza anunta despartirea de antrenorul ei dupa ce s-a prabusit in clasamentul WTA

Garbine Muguruza a anuntat, marti, incheierea colaborarii cu antrenorul Sam Sumyk, ca urmare a rezultatelor sub asteptari din ultima perioada.

Printr-un mesaj postat pe Twitter, tenismena iberica a tinut sa-i multumeasca lui Sam Sumyk, cu care a colaborat timp de patru ani.

"In cateva cuvinte vreau sa anunta incheierea unei calatorii extraordinare. 2 Grand Slam-uri si numarul 1 WTA... Sunt recunoscatoare pentru acesti ultimi patru ani. Merci, Sam", a scris Muguruza.

