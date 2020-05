Muguruza spune ca se simte inconjurata de o lume "superficiala"

Ziare.

"Cand m-am vazut nevoita sa stau in casa, confuza, m-am intrebat ce voi face in continuare. Toata viata mea extrem de dinamica, cu turnee aproape unul dupa altul, cu presiune psihica si fizica, s-a oprit brusc. Nu eram pregatita pentru asa ceva, nu stiam cu ce sa-mi umplu acest gol. Am de doua luni valizele de calatorie acasa si ca niciodata nu ma grabesc sa impachetez. Minutele se scurg extrem de greu acum, practic toata activitatea noastra, tot ce stiam sa facem mai bine, s-a intrerupt brusc", a spus Muguruza.Ea a mentionat inca ca tot acest timp are si menirea de a te face sa te gandesti la momentul retragerii."Viata isi spune: Hei, sunt mult mai multe lucruri decat tenisul, poate este un moment bun ca sa te pregatesti cand va veni ziua respectiva, cand vei agata racheta", a spus jucatoarea iberica.Pe de alta parte, Muguruza a spus ca se simte inconjurata de o lume "superficiala", cu oameni manati doar de interese, cu camere de filmat peste tot, "o societate in care conteaza doar ce Bentley conduci"."Nu ma identific cu aceasta lume, o lume goala, o lume a singuratatii, a placerilor efemere", a punctat Muguruza, castigatoare la Wimbledon (2017) si Roland Garros (2016).Luna trecuta, Muguruza, alaturi de romanca Simona Halep (2 WTA), a salutat ideea elvetianului Roger Federer privind o eventuala fuziune intre circuitele ATP si WTA. "Ar fi o initiativa buna", a spus Muguruza, in timp ce Halep a afirmat ca elvetianul "nu este singurul" care gandeste acest lucru, propunerea sa fiind sustinuta si de altii.