Fără victorie în 2023, Garbine Muguruza, fost lider WTA, a luat o decizie neașteaptă

Lucruruile merg rău pentru jucătoarea spaniolă născută la Caracas, Venezuela, iar Garbine Muguruza a decis că e momentul pentru o resetare.

Garbine Muguruza, fost lider WTA, a avut un început dezastruos de sezon, fiind învinsă în toate cele patru partide pe care le-a disputat la Adelaide 2, Adelaide, Melbourne și Lyon.

Simțind că tenisul ei este la pământ, Muguruza a decis inițial să se retragă de la Abu Dhabi, Doha și Dubai.

Mai mult, jucătoarea spaniolă a anunțat că nu va participa nici la Indian Wells și Miami.

Aflată acum pe locul 87 WTA, Muguruza va cădea în afara Top 120 ca urmare a acestei hotărâri pe care a luat-o pentru a se reseta.

"Am avut multe momente în cariera mea în care am fost la un nivel înalt, dar și multe momente în care am fost jos. Voi lua o pauză de la competiții în următoarele săptămâni.

Voi continua să lucrez alături de echipa mea pentru a reveni la cel mai înalt nivel de tenis, vreau să mă simt pregătită să concurez din nou.

Trebuie să parcurg acest proces pentru a încerca să revin la forma mea maximă. Acum mă concentrez pe muncă, vreau să fiu umilă. Sunt convinsă că lucrurile se pot schimba destul de repede, chiar dacă n-am avut succes în ultima vreme.

În tenis, o săptămână poți să joci prost, apoi în următoarea săptămână joci bine, apoi iar se schimbă lucrurile. Cred că experiența mă ajută să-mi mențin calmul în aceste momente nefaste, deși știu că n-am jucat bine", a spus Garbine Muguruza, citată de Tennis World USA.

