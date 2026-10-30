Garda de Mediu și-a făcut bilanțul în fața ministrei Natalia Intotero: amenzi de 171 de milioane de lei pe primele 10 luni din 2026. Ce se întâmplă la Sintești

Autor: Mihai Diac
Vineri, 30 Octombrie 2026, ora 18:12
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Garda de Mediu și-a făcut bilanțul în fața ministrei Natalia Intotero: amenzi de 171 de milioane de lei pe primele 10 luni din 2026. Ce se întâmplă la Sintești
Ministra Natalia Intotero la reniunea Gărzii Naționale de Mediu - Foto GNM, Facebook, 30 octombrie 2026

Garda Națională de Mediu (GNM) a aplicat amenzi, pe ansamblul primelor zece luni ale anului 2026, în valoare totală de 171 de milioane de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 49 la sută față de perioada similară a anului 2025.

Această situație a fost prezentată de conducerea centrală a GNM și de șefii comisariatelor din întreaga țară în fața noii ministre a Mediului, Natalia Intotero, informează un comunicat transmis de Garda Națională de Mediu la data de 30 octombrie 2026.

În primele nouă luni ale anului 2026, GNM a aplicat, la nivel național, 5.919 amenzi, în valoare totală de peste 171 de milioane de lei, comparativ cu 4.076 de amenzi, însumând aproximativ 103,6 milioane de lei, în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea este de aproximativ 35% în ceea ce privește numărul amenzilor și de aproape 49% în privința valorii acestora.

"În același interval, gradul de realizare a planului de control a crescut de la 88% la 90%", precizează GNM.

La întâlnire s-au prezentat și aspecte practice ale activității de control - aplicarea prevederilor legislative privind protecția speciilor sălbatice, procedurile de înaintare a sesizărilor penale și utilizarea dronelor pentru supravegherea zonelor cu risc de poluare, identificarea depozitărilor ilegale de deșeuri și documentarea situațiilor din teren.

Unul dintre studiile de caz prezentate a vizat acțiunile desfășurate la Sintești (județul Giurgiu), o localitate al cărei nume apare frecvent în scandaluri legate de arderea neautorizată a deșeurilor și de poluare. În această zonă, GNM susține că "utilizarea dronelor, monitorizarea prealabilă a activităților ilegale și colaborarea cu alte instituții au permis o abordare mai complexă a fenomenului gestionării ilegale a deșeurilor".

Situația de la Sintești a adus în discuție trecerea de la controalele punctuale la intervenții pregătite pe baza analizelor de risc, a informațiilor colectate în teren și a identificării circuitelor ilegale ale deșeurilor.

„În mine veți avea un partener. Cred că trebuie să facem un efort comun pentru ca activitatea Gărzii de Mediu să fie respectată, inclusiv prin recunoașterea riscurilor la care sunt expuși comisarii în teren. Nu poți să ceri performanță atât timp cât nu respecți performanța acestei instituții”, a transmis Natalia Intotero, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

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