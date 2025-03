Amendă uriașă pentru Primăria lui Nicușor Dan din partea Gărzii de Mediu. Neregulile descoperite de comisari

Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au amendat luni, 17 martie, Primăria Capitalei cu suma de 100.000 de lei din cauza neîndeplinirii unor măsuri dispuse anterior şi a menţinerii unor ”restanţe majore”.

Astfel, Primăria Bucureşti nu are încă elaborat Registrul Spaţiilor Verzi, nu există Planul integrat de calitate a aerului şi nu are implementate proiecte de gestionare a traficului şi mobilităţii urbane. În plus, nu au fost plantaţi copaci pe terenurile degradate, nu au fost cumpărate 22 de troleibuze promise şi nu s-au montat 50 de staţii de încărcare pentru vehiculele electrice.

”În urma acţiunilor repetate de control ale Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Municipiului Bucureşti, la Primăria Capitalei constatăm, concomitent, atât neîndeplinirea măsurilor impuse anterior de către comisarii noştri, cât şi menţinerea unor restanţe majore, în special în zona de calitate a aerului, precum şi de gestiune a spaţiilor verzi. În urma celei mai recente acţiuni de control, Garda Naţională de Mediu, inclusiv din motivele amintite, a decis amendarea Primăriei Capitalei cu 100.000 de lei”, arată Garda Naţională de Mediu, luni, într-un comunicat de presă.

Conform sursei citate, Primăria Bucureşti nu are încă elaborat Registrul Spaţiilor Verzi, deşi are această obligaţie legală (24/2007, O.U.G. nr.195/2005).

”Mai mult decât atât, administraţia nu are nici un audit al suprafeţei, calităţii şi accesibilităţii spaţiilor verzi, urmat de elaborarea unei strategii şi a unui plan de acţiune privind conservarea şi dezvoltarea reţelei de spaţii verzi. Conform legii, fiecare bucureştean ar trebui să beneficieze de un indice de 26 mp2 spaţiu verde, obligaţie imposibil de îndeplinit de către PMB în absenţa unui plan. Instituirea registrului spaţiilor verzi este crucială, pentru că, în afară de cuantificare şi de stabilirea suprafeţelor cu destinaţie obligatorie de spaţiu verde, oferă cadrul legal de protecţie şi de ameliorare a climatului, a calităţii aerului şi a protejării infrastructurilor funcţionale ale aglomerării Bucureşti, inclusiv prin stabilirea unor culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică - plantaţii realizate în lungul căilor de circulaţie sau în jurul unor instalaţii cu potenţial ridicat de poluare”, adaugă reprezentanţii Gărzii de Mediu.

În plus, întocmirea registrului spaţiilor verzi oferă siguranţa că terenurile cartate ca fiind spaţii verzi nu pot fi ocupate de construcţii provizorii sau permanente.

Planul integrat de calitate a aerului nu există, deşi trebuia definitivat încă din 25 octombrie 2024

În comunicat se mai arată că, în perioada 27 februarie - 6 martie, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Municipiului Bucureşti a făcut o nouă acţiune de control la Primăria Capitalei. Verificările au început în contextul expirării termenului pentru măsurilor impuse de comisarii GNM cu ocazia controalelor anterioare, dar mai ales pentru a verifica stadiul elaborării şi implementării Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA 2024-2028), care trebuia definitivat până la data de 25 octombrie 2024, termen limită asumat de România, prin Primăria Capitalei, faţă de Comisia Europeană.

”Deşi, potrivit prevederilor Legii nr. 104/2011, Primăria Municipiului Bucureşti este obligată să elaboreze Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA) 2024-2028, până la data controlului, acest Plan nu a fost elaborat, motiv pentru care GNM a impus o serie de măsuri care trebuie implementate de PMB pentru reducerea concentraţiilor de poluanţi atmosferici în aglomerarea Bucureşti”, scrie în comunicat.

De asemenea, arată reprezentanţii GNM, Primăria Capitalei nu are implementate proiecte de gestionare a traficului şi mobilităţii urbane (Master Plan General pentru Transport Urban şi Master Plan de Mobilitate Urbană).

Conform sursei citate, în planurile de acţiune ale PMB nu este luată în calcul posibilitatea (obligaţie conform OUG 195/2005- Legea Mediului) de restricţionare a traficului rutier în anumite perioade de timp, când condiţiile cumulative de trafic intens şi dispersie nefavorabilă sunt întrunite. Traficul este principala sursă de poluare la nivelul aglomerării Bucureşti, iar măsura de conformare a fost dispusă de către GNM, prin actul de control încheiat la finalul anului 2021.

Comisarii GNM au constatat că mai multe măsuri dispuse anterior au rămas nerealizate

În urma raportului prezentat de către PMB cu privire la stadiul de realizare a unor măsuri asumate anterior rezultă, printre altele, că:

- nu au fost achiziţionate 22 de troleibuze şi 7 microbuze – termen 2024

- nu au fost montate cele 50 de staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice – termen 01.09.2024

- nu au fost plantaţi cei 75.000 de copaci pe terenurile degradate – termen 2023

- nu a fost realizată în totalitate pajiştea urbană de 0,8 ha – termen 2023 (s-au realizat în total 2023 + 2024 = 2.425 mp). 3

- nu au fost realizate în totalitate şi la termen lucrările la tronsonul nr. 1 şi 2 din Proiectul ”Supralărgire Prelungirea Ghencea” – Termen ianuarie 2024 (nefinalizate până la această dată).

”În consecinţă, ca urmare a deficienţelor constatate, reprezentanţii GNM au aplicat Primăriei Capitalei o sancţiune contravenţională constând în amendă în valoare de 100.000 lei, conform 195/2005”, arată GNM.

În plus, comisarii GNM au dispus în sarcina Primăriei Capitalei următoarele măsuri de conformare, care trebuie realizate până în 6 iunie:

- Elaborarea şi aprobarea Planului Integrat de calitate a aerului

- Realizarea/întocmirea Registrului spaţiilor verzi din Municipiul Bucureşti

- Realizarea măsurilor asumate pentru reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici în vederea încadrării valorilor limită pentru PM 10, PM 2,5 şi NOx în limitele legale, inclusiv a măsurilor restante nerealizate până la data controlului.

