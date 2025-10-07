Instalație din Rafinăria Năvodari, închisă de Garda de Mediu. Neregulile descoperite de inspectori

Autor: Adrian Zia
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 23:25
132 citiri
Instalație din Rafinăria Năvodari, închisă de Garda de Mediu. Neregulile descoperite de inspectori
Rafinăria Năvodari FOTO Facebook/Garda Naţională de Mediu

O instalaţie din Rafinăria Năvodari a fost închisă temporar de către comisarii Gărzii de Mediu, ca urmare a unei scurgeri de amoniac detectate în sistemul de răcire.

”Comisarii Gărzii de Mediu Constanţa au verificat rafinăria din Năvodari (obiectiv de nivel superior SEVESO) în perioada 09.09.2025 – 06.10.2025. Acţiunea de control şi verificare nu ar fi fost posibilă fără sesizările multiple pe care le-am primit cu privire la mirosul înţepător din proximitatea rafinăriei (în special pe timpul nopţii)”, a transmis, marţi, Garda de Mediu..

Sursa citată a precizat că, în urma controlului, s-au depistat ”nereguli majore”, respectiv coroziuni, neetanşeităţi, o scurgere de amoniac în instalaţia de frig.

În plus, Garda de Mediuu reclamă ”o lipsă de comunicare cu autoritatea de mediu, atunci când au descoperit, încă din luna iulie 2025, pierderea de amoniac în sistemul de apă de răcire”.

”Amoniacul este o substanţă toxică şi iritantă, iar operatorul petrolier a crescut neobişnuit de mult consumul acesteia, fapt care ar indica o pierdere în sistem. Spre exemplu, numai în luna septembrie aprovizionarea cu amoniac a crescut la 7000 de kg. Pe lângă scurgerea evidentă de amoniac din sistem, sursă a disconfortului olfactiv din zonă, am descoperit şi alte eliberări necontrolate de substanţe periculoase şi gaz în atmosferă şi sol, cel mai probabil din cauza unor coroziuni şi neetanşeităţi”, a mai transmis sursa citată.

Experţii GNM au dispus oprirea, în termen de 72 de ore, a instalaţiei de frig, odată cu punerea în siguranţă a acesteia şi remedierea scurgerii de amoniac detectate.

”Totodată, am solicitat revizuirea Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru a include fluxul de amoniac al instalaţiei de frig. Operatorul trebuie să prezinte documentele de achiziţie amoniac şi informaţiile despre toate incidentele/disfuncţionalităţile din instalaţii pentru perioada iulie-septembrie 2025”, a precizat Garda de Mediu.

În plus, societatea este pasibilă de o sancţiune contravenţională cuprinsă între 150.000 şi 500.000 lei pentru nerespectarea obligaţiei de a informa imediat autoritatea de mediu şi de a lua măsuri pentru restabilirea conformităţii în cel mai scurt timp.

#Garda Mediu, #rafinaria navodari, #inchidere instalatie, #scurgeri amoniac , #stiri sociale
